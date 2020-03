publié le 01/03/2020 à 20:04

La Terre, cette planète bleue qui doit sa couleur et son nom aux océans qui la recouvrent à 70%. L'eau qui a permis la vie, c'est vrai, mais qui peut aussi la mettre en danger. Face au dérèglement climatique, le niveau de la mer ne cesse d'augmenter et menace dans les prochaines années de venir submerger les côtes, les océans aussi, de plus en plus pollués par la main de l'Homme.

Depuis de nombreuses années, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme et on voit de plus en plus d'opérations de sensibilisation. L'une d'entre elle, sans doute l'une des plus emblématiques, c'est la goélette Tara, ce voilier transformé en laboratoire scientifique qui sillonne les mers du monde entier.

La goélette Tara vient de s'amarrer à Paris, depuis samedi 29 février et ce pour un mois et demi. Romain Troublé est le directeur général de la fondation Tara Océan : "L'objectif c'est de faire venir l'océan à Paris et de faire rencontrer l'océan à un grand nombre d'écoliers, 3.000 je crois", en plus d'en faire profiter plus largement au public parisien.

La goélette parcourt la planète depuis 17 ans, "on a parcouru à peu près 400.000 kilomètres, douze expéditions ont été menées, certaines plus importantes que d'autres. Et la dernière mission s'intéressait surtout au plastique dans les fleuves européens en 2019."

Mais pour Romain Troublé, "ce qui est choquant c'est que depuis 10 ans, où que le bateau aille, on prélève la surface de l'océan pour voir ce qu'il y a et depuis 10 ans on trouve du plastique à chaque fois qu'on en cherche."