Seulement 10% du plastique en circulation depuis 1950 a été recyclé

et AFP

publié le 03/03/2020 à 20:43

Depuis les années 2000, plus de plastique a été produit que durant les 50 dernières années. Et seulement 10% de ces 9,2 milliards de tonnes de plastiques fabriquées depuis les années 50 ont été recyclées.

La nouvelle vient du rapport de la fondation allemande Heinirch Böll, du think tank La Fabrique écologique et de Break from plastic. Toujours selon ce rapport, "40% environ des produits plastiques sont jetés au bout de moins d'un mois."

Plus du tiers des plastiques produits concernent les emballages à usage unique suivi du plastique utilisé dans le secteur du bâtiment mais aussi celui utilisé dans le textile et les biens de consommation. En 2025, le rapport prévoit la production de plus de 600 millions de tonnes de plastique contre 438 millions en 2017.

Le rapport recommande enfin de produire et consommer autrement. Pour Jens Althoff, directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll : "C’est une fausse piste de croire que nous pourrions régler ce problème en recyclant du plastique quand les quantités produites augmentent toujours plus."

D'après Anahita Grisoni, coordinatrice de l’étude pour La Fabrique écologique, "quelques multinationales, très peu, (qui) ont intérêt à ce que l’on continue à consommer et à produire des quantités toujours plus grandes de plastiques.