Comment gagner de l'argent en recyclant sa vieille voiture

publié le 16/02/2020 à 19:30

La prime à la casse bat tous les records. 350.0000 primes accordées l'an dernier, c'est 100.000 de plus qu'en 2018. Mais se débarrasser de sa vieille voiture n'est pas toujours simple. Sur les 2 millions de véhicules qui sont mis au rebut chaque année, 500.000 échappent à la filière légale et sont donc recyclés sauvagement. Goodbye Car, site agréé, propose de mettre en toute légalité à la casse votre auto et même de gagner de l'argent.

La prime à la conversion est une aide allouée aux propriétaires de voitures polluantes, pour les inciter à les abandonner, au profit de modèles plus récents et plus propres. Dispositif qui fait un carton et qui a coûté pas moins de 820 millions d'euros à l’État l'an dernier ce qui représente une prime moyenne de 2.176 euros.

Devant un tel succès l'État justement a mis le pied sur le frein en restreignant les conditions d'obtention de la prime. Depuis l'été dernier, c'est plus contraignant : exclusion des véhicules haut de gamme, abaissement du seuil d'émission de CO2, montant dépendant du revenu fiscal... Des mesures qui ont certainement déjà contribué à limiter le nombre de dossiers déposés, sans totalement entamer le succès du dispositif.

Être bien vigilant

Seulement, il n’est pas toujours simple de se débarrasser de sa vieille voiture. Votre vieille Clio qui dort dans votre garage, personne n'en veut. Trop vieille et en trop mauvais état, il faut donc vous résoudre à la faire recycler. Vous avez déjà remarqué sans doute les petites affichettes qui fleurissent aux feux rouges "Enlèvement d'épaves" accompagnées de numéros de portable.

Attention cela peut vous mener vers un démolisseur non agréé. Ces recyclages sauvages ne se font pas toujours dans les règles et ne respectent pas les normes de dépollution. C'est ici que le site internet Goodbye Car, dirigé par Isabelle Vivent, intervient en proposant aux particuliers de se débarrasser de leurs vieilles voitures.