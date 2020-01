publié le 17/01/2020 à 17:13

Deux ans presque jour pour jour après la disparition de Paul Bocuse, son restaurant mythique des bords de Saône se voit retirer une étoile au Guide Michelin. Cela fait plus d'un demi siècle que L'Auberge du Pont de Collonges affichait fièrement 3 macarons. Le Guide Michelin a estimé que "la qualité de l'établissement demeurait excellente mais plus au niveau d'un trois étoiles".

Jérôme Bocuse, le fils du mythique chef Paul Bocuse, réagit pour la première fois ce vendredi 17 janvier sur RTL : "C'est un choc. C'est un coup dur, nous sommes tous bouleversés mais quelque part on reste confiants pour l'avenir." "On prend un coup derrière la tête, on se relève et on fait encore mieux", confie-t-il. L'impact de cette perte d'une étoile va être "difficile à mesurer" estime le chef, mais une "nouvelle compétition commence, (...) on va s'acharner".

Gwendal Poullennec, patron du Guide Michelin, s'est également exprimé ce vendredi 17 janvier sur RTL à ce sujet : "Je comprends l'émotion de l'équipe" mais "l'étoile se mérite et ne dépend pas de l'aura médiatique d'un chef".

D'importants travaux de rénovation sont par ailleurs sur le point de s'achever et le restaurant doit rouvrir après trois semaines de fermeture, le 24 janvier, trois jours avant la sortie officielle du nouveau Guide Michelin.