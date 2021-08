Passe sanitaire : des maires RN refusent que la police municipale contrôle les terrasses

"La police a mieux à faire" qu'appliquer cette mesure "liberticide". Plusieurs maires RN ou proches du parti ont annoncé publiquement refuser que leur police municipale contrôle le passe sanitaire sur les terrasses de cafés et restaurants. Certains jugent cette mesure également "inapplicable".

Dans une tribune à Valeurs Actuelles, le maire RN de Fréjus David Rachline affirme : "L'État a invité les maires à faire participer leurs polices municipales au contrôle de ce passe dans les établissements recevant du public. Ce ne sera pas le cas à Fréjus". Pour l'élu, la police a plus important à faire. "Je préfère voir mes agents continuer à se consacrer pleinement à la sécurité des Fréjusiens et des touristes et à la lutte contre la délinquance et les incivilités", a-t-il ajouté, dénonçant "une dérive liberticide".

Du côté de Béziers dans l'Hérault, Robert Ménard affirme de son côté ne pas être contre le passe sanitaire mais "sur les terrasses, ça n'a pas de sens", a-t-il déclaré à France Bleu. "Vous pensez que je vais envoyer la police municipale vérifier que sur 4 personnes qui sont là il y en a une par hasard qui n'a pas son passe sanitaire ? Cela ne tient pas debout", s'est exclamé le maire de Béziers.

Les maires RN d'Hayange (Moselle) et de Beaucaire (Gard) ont également exprimé leur refus de contrôler les terrasses. Dans un communiqué lundi, même la présidente du RN Marine Le Pen avait estimé qu'avec le passe sanitaire, "les Français entrent en résidence surveillée". Du côté des policiers, le syndicat de défense des policiers municipaux affirmaient déjà le 24 juillet : "les policiers municipaux ont autre chose à faire" que de contrôler les passes sanitaires.

Les contrôles à la discrétion des maires

Les contrôles des passes sanitaires par les policiers a donc valu quelques précisions. Le ministère de l'Intérieur explique donc les agents de police municipale "sont habilités" à constater "les infractions à la règlementation Covid", mais "n'ont cependant pas d'obligation de procéder à des contrôles" du passe sanitaire, dont l'organisation "est à l'appréciation de leur autorité d'emploi, c'est-à-dire du maire et de ses services".

Pour rappel, une personne qui ne présente pas de passe dans les lieux concernés sera passible d'une amende de 750 euros, un montant qui montera à 1.500 euros en cas de récidive dans les 15 jours. Un professionnel qui n'appliquerait pas les contrôles requis encourt, lui, si ce manquement est constaté "à plus de trois reprises au cours d'une période de 45 jours", jusqu'à 9.000 euros d'amende et un an d'emprisonnement.