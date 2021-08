Vacances d'été : peut-on se faire rembourser un séjour en l'absence de passe sanitaire ?

Ces vacances d'été 2021 ne sont pas décidément simples, en particulier pour les aoutiens. Depuis ce lundi 9 août, comme pour les restaurants, transports et lieux de culture, les hébergements saisonniers seront eux aussi accessibles seulement avec un passe sanitairevalide : schéma vaccinal complet, test de moins de 72 heures ou attestation de rémission de la Covid-19.

En matière d'hébergements saisonniers, sont concernés : les campings, hôtels, gîtes, clubs, pensions de famille et chambres d'hôtes. Autrement dit, le passe sanitaire est obligatoire pour toute location qui propose le petit-déjeuner ou une table d'hôtes, et plus largement pour celles qui proposent des activités et espaces communs, comme une piscine, un salon, un spa... La meilleure solution pour les personnes qui n'ont pas de passe sanitaire, ce sont les gîtes individuels qui proposent uniquement l'hébergement.

S'il s'avère que vous avez réservé dans un établissement concerné par l'obligation du passe sanitaire et que vous ne l'avez pas, il ne sera pas possible de demander le remboursement. La raison : l'absence de passe sanitaire ne représente pas un motif d'annulation.

Il est toutefois conseillé de consulter les conditions d'annulation du contrat de location, car certains établissements peuvent proposer une annulation sans frais ou faire preuve de flexibilité. La meilleure chose à faire est de s'y prendre le plus tôt possible.