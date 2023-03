Passage à l’heure d’été : pourquoi le changement d’heure n’est-il toujours pas supprimé ?

Sa disparition ne tenait plus qu'à un fil. En 2019, les citoyens des États membres de l'Union européenne s'étaient massivement déclarés favorables à la suppression du changement d'heure dans l'UE. Pourtant, plus de quatre ans après, celui-ci est toujours à l'ordre du jour. Ainsi, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 heures nous sommes directement passés à 3 heures.

Pour rappel, initialement, le changement d'heure visait à faire des économies d'énergie. Il avait été mis en place à la suite du choc pétrolier de 1973-1974 alors que le monde faisait face à une véritable flambée des prix du pétrole. À l'époque, la production d'électricité avec du fioul représentait une part majoritaire, avant que la France ne fasse le choix du "tout nucléaire".

Aujourd'hui, les usages ont changé. Selon une étude datant de 2017 et réalisée par Service de recherche du Parlement européen, le changement d’heure permettrait de réaliser une économie allant de... 0,5% à 2,5%, selon les pays. Un impact faible dû aux nombreux changements intervenus dans les foyers européens, comme celui de la disparition des ampoules à incandescence très énergivores pour des lampes basse consommation.

Une suppression mise sur pause par le Covid ?

En 2018, la Commission européenne lançait une vaste consultation des citoyens de l'UE et l'avis populaire est pour le moins tranché et clair : 84% des personnes qui ont répondu à cette consultation étaient favorables à la fin du changement d'heure, sur un total de 4,6 millions de participants. En mars 2019, un projet de directive est adopté par le Parlement européen. Il prévoyait alors la fin du changement d'heure dès 2021.

"La directive devait être adoptée par le Conseil fin 2020, puis transposée par les États membres", indique le site officiel de l'État sur cette question. C'était sans compter sur le SARS-Cov2 et la pandémie de Covid-19. À la suite du chamboulement mondial provoqué par la pandémie, "ce texte sur la fin du changement d'heure n’est plus à l’ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", expose le site officiel spécialisé sur les questions de la vie publique.



La fin du changement d'heure est abandonnée de fait Karima Delli, eurodéputée EELV, en 2021

La question reviendra-t-elle sur la table ? Rien n'est moins sûr. En effet, la Commission européenne voulait qu'une décision commune des 27 soit prise à ce sujet pour éviter des disparités au niveau de l'UE. Pourtant, à ce jour, aucun consensus ne s'est formé.

En mars 2021, l'eurodéputée écologiste Karima Delli évoquait déjà un sujet "abandonné de fait", "faute d'une réelle reprise des travaux". À l'époque, elle assurait qu'il n'y aurait aucun changement avant 2023. Force est de constater que les choses n'ayant pas radicalement avancé depuis cette prise de parole, la fin du changement d'heure ne semble pas être pour tout de suite... ni même l'année prochaine.

