L'arrêt du changement d'heure, cette légende urbaine

Cette nuit, vous avez dormi une heure de moins que d'habitude, la faute au changement d'heure. Depuis 46 ans, nous devons y procéder deux fois par an.



La décision date des années 1970, quand l'essentiel de notre électricité provenait de centrales qui fonctionnaient avec du pétrole et du fioul, en plein choc pétrolier. Avec une heure de soleil en plus l'été, donc une heure d'éclairage en moins, l'économie était énorme.

Mais depuis, avec le développement du nucléaire, 25% de notre électricité vient du renouvelable. Et surtout, on a changé les ampoules : les lampes LED ou basse consommation ont besoin de 90% d'énergie en moins, donc il n'y a pratiquement plus aucun intérêt à changer d'heure. Selon l'agence de la maîtrise de l'énergie, la pratique permet de réduire notre consommation d'électricité de 0,1% seulement.

Une difficile harmonisation européenne

Pourquoi perdure-t-elle? Elle ne devrait plus... En 2018, Bruxelles avait proposé d'abolir cette pratique et les députés européens ont voté largement pour la fin du changement d'heure, au plus tard en 2021. Mais le projet est au point mort depuis qu'il a fallu rentrer dans les détails et essayer de se mettre d'accord sur les modalités.



Il y a des pays européens qui préfèrent l'heure l'été, dont la France, le Portugal, la Pologne, et puis les pays du nord - la Finlande, le Danemark et les Pays-Bas - qui veulent rester à l'heure d'hiver. Et il faut absolument s'entendre pour éviter de gros problèmes pour les transports afin d'harmoniser les horaires de train et d'avion, ainsi que pour les entreprises qui ont des usines ou des bureaux dans différents pays. Il faudrait que les grands pays européens, au moins, soient sur le même fuseau.

Outre ces divergences, la France qui préside l'Europe n'a pas mis le sujet à l'ordre du jour. Avec le Covid-19 et la guerre en Ukraine, ce n'est plus du tout une priorité. Donc on va continuer à changer d'heure. Si jamais un jour, on arrêtait de le faire, les Français sont 59% à préférer l'heure d'été, l'avantage si vous aimez les belles soirées d'été au soleil. Mais les gens qui se lèvent tôt préfèrent l'heure d'hiver. Car, si on restait à l'heure d'été, cela laisserait deux heures de décalage avec l'heure du soleil : en décembre, le jour se lèverait à 9h30.

