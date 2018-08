publié le 08/08/2018 à 17:26

Instauré en 1976 en France, puis harmonisé dans tous les pays de l'Union Européenne en 1998, le changement d'heure pourrait bien être supprimé. Mis en place sous la présidence de Valéry Giscard-d'Estaing, l'objectif premier du changement d'heure était au départ de "limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel et réaliser des économies d'énergie" en s'adaptant aux variations de lumière, les heures d'activité coïncidant avec les horaires d'ensoleillement.





Selon le ministère de la Transition écologique, le changement d'heure aurait permis d'économiser 440 gigawattheures en 2009, soit la consommation d'électricité de 800.000 ménages pendant un an, et d'éviter l'émission de plus de 80.000 tonnes de CO2.

Le changement d'heure a également été conçu pour des questions de sécurité routière, d'augmentation des loisirs en soirée, ou d'alignement des pratiques nationales et commerciales sur celles des autres pays.

Des arguments qui ne sont plus d'actualité

Mais malgré les avantages prouvés du changement d'heure, le Parlement européen l'a remis en cause au début de l'année, sous la proposition de l'eurodéputée française Karmia Delli, en votant une "évaluation complète" du système actuel et, éventuellement, une "proposition de révision".



Mais pourquoi supprimer cette pratique pourtant si bénéfique ? Selon les eurodéputés, dont 384 ont voté l'abandon du changement d'heure (153 voix contre, 11 abstentions), l'économie d'énergie est, aujourd'hui, devenue minime.



De nombreuses mesures ont été mises en place au cours de ces dernières années pour permettre des économies dans plusieurs domaines. Pour la lumière, une économie d'électricité de 90% est réalisée seulement grâce aux ampoules LED. De même, l'interdiction des sacs plastiques dans les supermarchés, le recyclage du verre, du papier, du plastique... a été au total 250 fois plus utile que le changement d'heure.



De plus, les effets physiques et psychologiques ont été recensés par la commission des Transports du Parlement qui évoque une augmentation du stress, des AVC, des troubles du sommeil, de la fatigue...

Les citoyens invités à s'exprimer

Si le dispositif de changement d'heure est supprimé, la France conserverait son heure d'hiver, c'est-à-dire le fuseau horaire GMT+1.



Cette décision ne peut néanmoins pas être prise sans consultation des citoyens européens. Sur son site internet, la Commission européenne a donc lancé, le 4 juillet dernier, une consultation publique afin de prendre connaissance des avis des ressortissants des 28 États-membres sur l'abandon du changement d'heure. Chacun pourra s'exprimer sur la question jusqu'au 16 août.



Le questionnaire a pour objectif de connaître "l'expérience globale" des citoyens sur le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement, et les motivations de chacun pour garder ou supprimer le changement d'heure (économie, santé, loisirs), etc. Un espace d'expression libre de 3.000 caractères est également disponible.