Changement d'heure : le Parlement européen adopte sa suppression en 2021

publié le 26/03/2019 à 14:18

C'est un vote sans surprise. Le Parlement européen s'est prononcé pour une suppression du changement d'heure, en 2021. Le projet législatif a été adopté avec 410 voix pour et 192 contre par les députés réunis en session plénière à Strasbourg mardi 26 mars.



Désormais, chaque pays doit choisir de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Le projet de loi doit toutefois encore faire l'objet de négociations entre le Parlement européen et le Conseil représentant les États membres. S'il est définitivement adopté, les pays optant pour l'heure d'été ajusteraient une dernière fois leurs montres en mars 2021 et ceux optant pour l'heure d'hiver en octobre 2021.

Le changement d'heure avait initialement été instauré pour des questions d'économie d'énergie. Mais depuis ses débuts, il fait l'objet de vives critiques, ses détracteurs invoquant des effets négatifs sur le sommeil et la santé ou sur les accidents de la route et l'absence de réelles économies d'énergie. Sous l'impulsion d'une initiative citoyenne, la Commission européenne avait ainsi proposé en septembre 2018 une nouvelle directive qui mettrait fin à ces changements.

Nécessité de se coordonner

Les députés européens ont souhaité "que les pays de l'UE et la Commission se coordonnent pour garantir que l'application de l'heure d'été dans certains pays et de l'heure d'hiver dans d'autres ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur".



En effet, le risque est que chaque pays en fasse à sa tête. "On ne peut pas se permettre d'avoir un "patchwork" d'heures différentes dans l'Union européenne. En conséquence nous attendons des États membres qu'ils coordonnent leurs décisions", a insisté l'eurodéputée suédoise Marita Ulvskog (S&D, gauche), rapporteure du texte.



Les Français se sont prononcé en faveur de la fin du changement d'heure, à hauteur de 84%, et la majorité d'entre eux préfèrent l'heure d'été. Cette consultation en ligne organisée par la commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale n'est toutefois pas contraignante, mais consultative. Par ailleurs, le passage à l'heure d'été en Europe aura lieu ce dimanche 31 mars.