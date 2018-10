publié le 22/10/2018 à 14:46

Les enseignants libèrent leur parole après le braquage d'une enseignante à Créteil, dans le Val-de-Marne. La vidéo d'un élève pointant une arme factice sur la tête de sa professeure pour qu'elle le marque présent a provoqué l'indignation ce week-end. Le corps professoral est décidé à montrer que ces incidents violents ne sont pas rares et qu'une omerta règne dans de nombreux établissements scolaires.



Insultes, menaces physiques, techniques d'intimidations... Le malaise est général. Depuis que la vidéo a été révélée ce samedi 20 octobre, de nombreux enseignants témoignent sur les réseaux sociaux des violences qu'ils subissent dans l'exercice de leurs fonctions, avec le hashtag #PasDeVague. Lundi 22 octobre dans la matinée, ce hashtag figurait parmi les plus repris de Twitter : plus de 20.000 tweets ont été publiés.

#PasdeVague Je me souviens aussi de ces 10 jours - et c'est long, 10 jours - au cours desquels j'ai dû aller en classe et retrouver face à moi l'élève qui m'avait agressée car, vous comprenez, en avril, on n'est pas loin du brevet, on ne va pas l'exclure. — Marie.Tran (@Marie_Nanterre) October 21, 2018

Ma collègue insultée de "sale pute" par un élève et qui demande une sanction auprès du principal, réponse de ce dernier : "Oh ! Vous êtes susceptible aussi !" #PasDeVague — Nico (@nicornichette) October 21, 2018

Un élève de 4ème "légèrement" misogyne à une surveillante : "Toi, tu suces ma bite". Aucune exclusion prononcée, pas de conseil de discipline malgré demande de l'équipe enseignante. #PasDeVague — Prof ¿¿Anarazel¿¿ (@lphaweb) October 21, 2018

Le but de ces enseignants est non seulement de témoigner de ce qu'ils vivent au quotidien, mais aussi de dénoncer l'absence de prise en charge de ces incidents par leur hiérarchie. Ils sont nombreux à dénoncer les chefs d'établissement qui préfèrent "ne pas faire de vague" (d'où l'intitulé du hashtag), plutôt que de signaler le comportement de certains élèves. Et tout cela afin de ne pas ternir la réputation de leur établissement.

Le problème de la violence dans les établissements scolaires se résume à ceci : tant que les chefs d’établissement préfèreront ne pas réagir pour ne pas avoir à faire remonter les incidents, ceci pour se faire bien voir de leur hiérarchie, la violence continuera. #pasdevague — LeChat (@sandlry) October 21, 2018

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation national, et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, ont annoncé la tenue d'un comité stratégique dans les jours qui viennent, afin de "rétablir l'ordre" selon les mots de M. Blanquer.