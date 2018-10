Enseignante braquée à Créteil : "on a besoin de plus d'adultes dans les lycées", dit l'Unsa

publié le 22/10/2018 à 09:46

Cette vidéo a choqué ce week-end. Un lycéen a été filmé en train de braquer une arme factice sur la tête de son enseignante, afin qu’elle le marque présent. Invités de RTL, Gilbert Ribeiro-Picquart, secrétaire académique de l’Unsa à Créteil, et Jean-Paul Brighelli, enseignant à Marseille, appellent le gouvernement à agir.



Après cet incident, Gilbert Ribeiro-Picquart réfute tout “laxisme” des professeurs dans les lycées. “Il faut que les chefs d’établissement puissent sanctionner de manière systématique tout débordement”, estime-t-il, considérant que certains n’assument pas jusqu’au bout leurs responsabilités.

Un constat partagé par Jean-Paul Brighelli. Selon lui, dans certains lycées, des insultes graves ne sont pas sanctionnées, alors que dans d’autres, “le moindre haussement de sourcils est immédiatement signalé”. “La violence commence dans le mépris que l’on a de plus en plus pour la parole professorale”, explique l’enseignant.

Il regrette cet incident, “qui ne va pas aider au recrutement de nouveaux enseignants”. L’Éducation nationale peine en effet à trouver des professeurs, qui font “un métier qui est incroyablement mal payée”, dit Jean-Paul Brighelli. Le gouvernement doit ainsi mobiliser des “moyens financiers et humains”, affirme Gilbert Ribeiro-Picquart. “On a besoin de plus d’adultes dans les lycées”, sans qu’ils soient forcément enseignants.



Un comité stratégique doit se tenir dans les prochains jours entre le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, et le ministre de l’Éducation nationale, afin de “rétablir l’ordre” selon les mots de Jean-Michel Blanquer.