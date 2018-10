Enseignante braquée à Créteil : Emmanuel Macron réagit dans un tweet

publié le 21/10/2018 à 10:09

La vidéo de 15 secondes a fait le tour des réseaux sociaux et provoqué de vives réactions. On y voit un élève d'un lycée de Créteil, debout devant sa professeure, tenant dans la main gauche un pistolet à air comprimé. Une arme factice qu'il braque à 30 cm du visage de l'enseignante en lui disant de le noter "présent".



Il a fallu presque 24h à l'enseignante pour porter plainte, et l'enquête a été confiée au commissariat de Créteil, qui recherche toujours l'auteur de cette vidéo. Dans la soirée de samedi 20 octobre, Emmanuel Macron a réagi au placement en garde à vue du lycéen, en demandant que soient prises "toutes les mesures" pour bannir des écoles les menaces envers les enseignants.



"Menacer un professeur est inacceptable. J'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits des écoles", a tweeté le président.

Les faits ont également été condamnés par les ministres Christophe Castaner et Jean-Pierre Blanquer. La garde à vue du lycéen a pris fin dimanche matin. Le jeune homme sera présenté à un juge pour enfant dans l'après-midi.