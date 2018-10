publié le 21/10/2018 à 15:40

La vidéo d'une professeure d'un lycée de Créteil, braquée par un élève avec une arme factice, qui voulait être noté "présent", a choqué et fait réagir les responsables politiques. Les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur, Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner, "condamnent avec la plus grande fermeté (...) ces actes inqualifiables", indiquent-ils dans un communiqué commun dimanche 21 octobre.



Les deux ministres annoncent la réunion d'un "comité stratégique, constitué de tous les acteurs œuvrant d’ores et déjà au quotidien pour un apprentissage serein, afin d’arrêter un plan d’action ambitieux, visant à mettre un terme à de tels comportements". La veille, Emmanuel Macron avait lui-même évoqué des faits "inacceptables" et leur avait demandé de "prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits de nos écoles".

Depuis la diffusion de la vidéo, l'enseignante menacée a porté plainte. L'arme s'est révélée être un pistolet à billes, et le lycéen en question s'est rendu de lui-même au commissariat. Après une garde à vue dont il est sorti libre dimanche matin, il devrait être présenté à un juge pour enfants ce dimanche. Christophe Castaner et Jean-Michel Blanquer assurent que "l’enquête se poursuit activement".