publié le 21/10/2018 à 19:01

Une nouvelle vidéo, qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, relance le débat sur la violence en milieu scolaire. On y voit un adolescent d'un lycée de Créteil braquer en plein cours sa professeure avec une arme, lui demandant de l'inscrire présent et non absent. Il vient d'être mis en examen pour violences aggravées.





L'arme était factice mais la question de la sécurité dans les établissements scolaires est une nouvelle fois posée. Philippe Vincent, secrétaire général du syndicat des chefs d'établissements, affirme sur RTL que cet acte "a un caractère à la fois insupportable et inacceptable" tout en déclarant vouloir "mettre en place un soutien solidaire auprès de l'enseignante concernée".

"Ce qui choque c'est cette banalisation de la violence qui ne paraît pas avoir de limite", explique Philippe Vincent. "Le fait que ce soit filmé amène à se demander si cela n'a pas été prémédité, c'est extrêmement dérangeant". Concernant le futur plan d'action annoncé par le gouvernement, le secrétaire général du syndicat des chefs d'établissements considère que "le cadre juridique existe déjà". Pour lui, il faut faire prendre conscience aux élèves que ce genre d'acte ne peut relever "de la plaisanterie".

