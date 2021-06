Paris va-t-il vraiment se vider de ses habitants ?

et Christelle Rebière

En mars 2020, on a assisté à la fuite des citadins. Un million et demi de métropolitains ont quitté leurs appartements étroits pour rejoindre leur région d'origine pendant les confinements successifs.

17% des habitants de la métropole du Grand Paris auraient fait leurs bagages, des Parisiens mais aussi des Franciliens, et pas forcément les plus fortunés. Et si cela ne date pas d'hier, le télétravail a évidemment exacerbé le phénomène : l'Île-de-France devient de moins en moins attractive.

"Aujourd'hui en Île-de-France, il y a plus de gens qui partent que de gens qui arrivent. La région ne gagne en population que parce qu'il y a beaucoup de ménages qui sont en âge de faire des enfants", explique Olivier Razemon, journaliste et auteur de Les Parisiens, une obsession française.

Une opportunité pour les villes moyennes

Ce phénomène offre aux villes moyennes l'occasion d'attirer une nouvelle population. Piétonisation des rues, mise en valeur des cœurs de ville, accessibilité aux cyclistes et aux piétons des centres-villes : elles sont nombreuses à s'adapter pour mettre en valeur leurs atouts.

"On peut dégonfler un peu l'Île-de-France, la rendre plus agréable, tout en revitalisant les autres villes", conclut Olivier Razemon. Mais tout ça, n'est-il qu'une parenthèse ou bien une mise au vert définitive ?

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, s'intéressent à l'exode des Parisiens en régions, avec Olivier Razemon, journaliste et auteur des Parisiens, une obsession française.

