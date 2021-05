Coronavirus : comment la pandémie chamboule nos relations amicales

et Christelle Rebière

En mars 2020, nous avons découvert l'amitié 2.0. Pourtant, malgré les visioconférences et les appels vidéos pour maintenir le lien, les confinements successifs ont redessiné les contours de nos amitiés.



Tandis que nous avons rencontré de nouvelles personnes sur les réseaux sociaux, nous avons aussi perdu de vue certains de nos amis. "La covid a été un hyper accélérateur de tout : un hyper accélérateur pour créer des amitiés et un hyper accélérateur pour défaire des amitiés", détaille Anne-Laure Buffet, thérapeute.

Une étude scientifique menée auprès de 16.000 personnes durant le premier confinement montre que la Covid a même suscité de multiples conflits. Nos amis sont en tête de ce classement des agaceries, prises de têtes ou ruptures à 30%, suivis de notre famille à 27% et de notre conjoint à 21%.

Nos amitiés aussi à l'épreuve du déconfinement

Et le déconfinement va de nouveau modifier les rapports que nous entretenons avec nos amis. "Ça va être propre à chacun de se demander comment il veut retrouver ses amitiés ou comment il veut en créer d'autres", explique Anne-Laure Buffet.

Après un an de pandémie, notre goût des autres est-il le même ? Comment la Covid a-t-elle abimé nos amitiés réduites à la distanciation sociale? Qu'est-ce qui a changé dans notre rapport aux autres ?

"Je crois que la période du Covid va nous permettre d'évaluer la profondeur et la réalité de l'amitié qu'on avait les uns avec les autres", analyse la thérapeute.

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, s'intéressent à nos amitiés confinées avec Anne-Laure Buffet, thérapeute.



