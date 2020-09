Paris, Strasbourg, Lyon ... Quelles villes généralisent le port du masque ?

publié le 01/09/2020 à 15:37

Après l'obligation de porter un masque dans les lieux publics clos, puis en extérieur dans des zones spécifiques, de plus en plus de villes optent pour un port généralisé. L'objectif : endiguer la reprise de l'épidémie, alors que 21 départements ont été placés, le jeudi 27 août, en "zone rouge", traduisant une circulation "active" du virus.

À Paris et à Marseille, où la situation sanitaire fait l'objet d'une attention particulière, la mesure a été adoptée dès le 30 août dans les Bouches-du-Rhône et le 28 août dans la capitale. La fermeture des bars et restaurants dès 23 heures a par ailleurs été ordonnée à Marseille, ce qui n'est pour l'instant pas le cas à Paris.

À noter que l'obligation de porter un masque à Paris ne s'applique pas seulement à la ville mais également à sa petite couronne. Ceci inclut donc l'ensemble des communes de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.

#COVID19 | 😷 À compter du vendredi 28 août 8h, généralisation de l’obligation de port du masque à l’ensemble de l’espace public sur Paris et la petite couronne par le préfet de Police et les préfets de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. pic.twitter.com/wD2RluciBY — Préfecture de Police (@prefpolice) August 27, 2020

Toulouse a été la première grande ville à suivre cette direction, imposant le port du masque dans toute la ville et ce dès le vendredi 21 août.

La préfecture du Bas-Rhin a décidé de suivre la même voie. Le port du masque a été généralisé à toutes les communes du département avec plus de 10.000 habitants, ce qui inclut donc Strasbourg. Une mesure que conteste la maire EELV de la ville, Jeanne Barseghian.

Dernières villes en date : Lyon et sa commune voisine Villeurbanne. Après un arrêté préfectoral, adopté le 31 août, l'obligation rentre en vigueur ce mardi 1er septembre.

A compter du 1er septembre, le port du #masque sera obligatoire dans l’espace public pour toute personne de 11 ans et plus sur l’ensemble de @villedelyon et @villeurbanne. pic.twitter.com/hhhw8eY2VG — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 31, 2020