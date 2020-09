Coronavirus en France : non, les écoles ne vaccinent pas les élèves

publié le 01/09/2020 à 11:26

Dernière fake-news en circulation, en lien avec la rentrée scolaire : il faudrait remplir une attestation afin d’éviter à son enfant d’être vacciné contre le coronavirus à l’école. Alors que les chercheurs cravachent pour trouver un vaccin le plus vite possible, qui pourrait être trouvé d'ici la fin de l’année selon les plus optimistes, certains internautes anticipent déjà et inventent un remède qui n'existe pas encore.

Depuis une semaine sur Facebook, un message très relayé propose une lettre type afin d’éviter que les écoles ne pratiquent ni test sérologique ni vaccin en l’absence des parents. Une lettre type très précise. L’auteur n’hésite pas à écrire : "Vous pouvez aussi utiliser ce courrier, ça évite qu’on perde du temps."

Sur Twitter, certains lancent des pétitions pour dire non à la vaccination prodiguée par l’Éducation nationale ou encore contre le plan de vaccination obligatoire que nous préparerait le gouvernement sous les ordres de l’OMS, et dont le premier artificier serait Jean-Michel Blanquer.

Les infirmiers scolaires pas habilités

Cette attestation, les internautes peuvent toujours la remplir mais elle ne sert à rien car le ministère de l’Éducation nationale n'a jamais prévu de tester ou de vacciner les élèves dans leur établissements scolaires.

Première chose à savoir : les écoles n’effectuent pas de test Covid-19 et si elles avaient autorisation de les pratiquer, les infirmiers scolaires ne pourraient pas le faire sans accord parental.

Deuxième chose, l’organisation des soins est encadrée par un protocole détaillé dans un bulletin officiel de l’Éducation nationale publié en 2000. Les infirmiers scolaires ne peuvent donner que certaines substances destinées à soulager les élèves rapidement comme le paracétamol, la biafine ou l’arnica. Ils n’attendent pas les élèves dans l’ombre du préau avec une seringue pleine de vaccin sous leurs blouses.

La soit-disante "dictature sanitaire"

Enfin troisièmement et nous le préciserons encore et encore, le vaccin contre le Covid-19 n’existe pas, donc faire une dérogation dès aujourd’hui est inutile. De plus ce n’est pas le ministère de l’Éducation nationale qui décide de la mise en place d’une telle campagne. Le ministère de la Santé est en premier requis ainsi que la Direction générale de la santé, puis les Agences régionales de santé et ainsi de suite...

Avec cette intox, on se demande si la rentrée scolaire va bien se passer, comment professeurs et élèves vont gérer le protocole sanitaire. Cela rajoute une petite couche d’effroi sur une tartine de peur déjà bien chargée. De plus, cette fake-news en rajoute sur la soit-disant "dictature sanitaire" dans laquelle nous vivrions actuellement.

