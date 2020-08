Coronavirus : quelles villes imposent le port du masque en extérieur ?

publié le 03/08/2020 à 12:55

Le port du masque ne se limite plus aux espaces clos. Ce lundi 3 août, plusieurs arrêtés municipaux prennent effet pour obliger la population à se masquer dans des quartiers de communes qui craignent un regain de l'épidémie.

C'est le cas en Mayenne, où le seuil d'alerte est dépassé depuis le 16 juillet. Quatre communes, dont la plus importante du département Laval, obligeaient déjà les habitants à revêtir un masque en extérieur. Après le passage d'un arrêté préfectoral, c'est maintenant le cas dans 69 d'entre elles. Le port du masque y est obligatoire "dans tous les lieux publics (voie publique, espaces publics de plein air) à l'intérieur du périmètre délimité par les panneaux d'entrée et de sortie des villes concernées."

Lille applique aussi cette mesure, de façon plus restreinte. Des rues très fréquentées du Vieux-Lille et du centre-Ville sont visées par l'arrêté de la préfecture du Nord, tout comme les zones piétonnes et les abords de gare. Cette décision s'étend aussi aux marchés en plein air, centres commerciaux et infrastructures de transport, incluant les arrêts de bus et de tramway.

[⚠ COVID-19 : RENFORCEMENT DES MESURES SANITAIRES]



En raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19, le Préfet du Nord vient de décider l'obligation du port du masque dans plusieurs lieux publics de Lille et de la Métropole, dès lundi 3 août.

Autre ville d'ampleur à opter pour le port du masque obligatoire : Nice. Son maire Christian Estrosi avait indiqué, dans un tweet publié le vendredi 31 juillet, avoir demandé à son préfet de mettre en place cette contrainte dans certaines zones de la ville, menaçant à défaut de prendre lui-même un arrêté municipal. L'ancien ministre a dû opter pour la seconde option et le masque est désormais exigé sur certains "axes majeurs", "de 10 heures à une heure du matin", précise Nice-Matin.

Ces villes viennent s'ajouter à une liste déjà fournie de municipalités ayant pris une telle mesure. Dès le mois de juillet, des stations balnéaires et communes très fréquentées comme La Rochelle, le Touquet-Paris-Plage, Saint-Malo ou Argelès-sur-Mer ont décidé de mettre en place l'obligation de porter le masque. Les communes de Biarritz et Bayonne (Pyrénées-Atlantique) sont allées dans le même sens et ont en plus décidé d'interdire l'accès aux plages la nuit.