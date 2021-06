Paris : quelles voitures n'ont plus le droit de circuler ?

publié le 04/06/2021 à 06:30

Depuis mardi 1er juin, la métropole du Grand Paris a banni les véhicules Crit'Air 4 et supérieurs, dans le but de limiter les émissions de gaz toxiques. Cette mesure devrait progressivement être appliquée dans toutes les grandes agglomérations françaises.

Ainsi, les voitures, deux-roues et utilitaires légers classés Crit'Air 4, Crit'Air 5 ou non classés ne peuvent plus circuler la semaine entre 8 heures et 20 heures, hors jours fériés. Cette interdiction était déjà en vigueur dans la capitale, mais elle concerne désormais une soixantaine de communes situées à l'intérieur de l'A86. Les véhicules de location ou immatriculés à l'étranger sont également concernés par cette mesure.

Sont concernées : les voitures diesel Euro 1, 2 ou 3, immatriculées avant le 31/12/2005, et les voitures essence immatriculées avant le 31/12/96. Selon le cabinet AAAdata, cela représente plus de 320.000 véhicules dans la métropole. Sont également concernés les deux-roues motorisés d'avant juillet 2004. Pour ce qui est des poids-lours, autobus et autocar, cette interdiction est en vigueur chaque jour de 8 heures à 20 heures.

Le trafic routier, principale source d'émission d'oxydes d'azote à Paris

En cas de non-respect, l'amende est de 68 euros pour les véhicules particuliers contrevenants et de 135 euros pour les poids-lourds, bus et autocars. Toutefois, les contraventions ne devraient pas pleuvoir dans l'immédiat. En effet, "les collectivités prévoient toutes des phases de contrôles pédagogiques", a souligné le ministère de la Transition écologique. "Nous sommes dans une phase d'information et de sensibilisation face à ce nouvel objet".

Avec ces mesures, le Grand Paris vise "l'amélioration de la qualité de l'air et la lutte contre la pollution", tandis que la source principale d'émissions d'oxydes d'azote à Paris est le trafic routier. Selon une étude de l'Observatoire régional de santé, la mise en place de la ZFE (Zone à faibles émissions) permettrait notamment d'éviter 80 décès par an en Île-de-France et de faire baisser les cas d'asthme chez les enfants. Au total, plus de 230 ZFE ont vu le jour à travers l'Europe depuis une quinzaine d'années.

.