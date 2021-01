Automobile : 7 nouvelles villes concernées par les ZFE, qui pourra circuler ?

publié le 09/01/2021 à 11:30

De plus en plus de centres urbains sont interdits aux véhicules les plus polluants, les fameuses ZFE. Sept nouvelles villes cette année sont concernées.

Il s'agit d'Aix, Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse ainsi que dans la métropole du grand Paris. Rouler avec une voiture ancienne et polluante deviendra encore plus compliqué à partir de 2025 car ces zones vont s'élargir aux 35 agglomérations françaises de plus de 150.000 habitants.

Pour la circulation, il n'y a pas de règle nationale cela dépend des villes. À Paris par exemple, c'est interdit aux voitures diesel immatriculées avant 2006, du lundi au vendredi de 8h à 20h, à Rouen seront prohibés les poids lourds de plus de 11 ans et demi et les utilitaires diesel de plus de 15 ans et demi. Le port de la fameuse vignette Crit'air vous permet de circuler sinon gare au PV de 68 euros et dans un an, un radar pourrait voir le jour.

Il existe un simulateur en ligne qui indique à quelle catégorie le véhicule appartient : certifica-air.gouv.fr, et un constructeur a trouvé la parade : BMW permet au véhicule de basculer automatiquement en mode électrique dès que vous arrivez dans ces zones.