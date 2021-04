publié le 23/04/2021 à 12:03

Chaque semaine, des passionnés de pêche attirent des dizaines de curieux sur les canaux d'Île-de-France. Il faut dire que le butin est souvent spectaculaire : grâce à des aimants, ces passionnés relèvent des scooters, des vélos, des engins de chantier et parfois même des armes. Leur objectif est de dépolluer les cours d'eau même si la pratique n'est pas légale mais bien utile.

Une quinzaine de membres de l'Aimant Club Pavillonnais 93 se rassemblent près d'un canal à Pantin : tous portent un t-shirt avec l'inscription "Depollution Man". Clément Charret, 20 ans, a créé cette association en 2020.

"Nous voulons dépolluer tous les cours d'eau" de la région avec des aimants et des grappins, explique-t-il. Pendant ce temps, son père Pascal est déjà à l'œuvre : il utilise un aimant puissant, capable de "remonter environ 300 kilos".

"On n'imagine pas que des objets aussi volumineux sont au fond de l'eau"





"Je sens que je racle le fond et maintenant j'essaie de sortir" un vélib de première génération qui "doit être là depuis une dizaine d'années", poursuit-il. "On aimerait bien ne rien ramasser" car "cela voudrait dire que les cours d'eau sont propres", déplore Pascal.

En une demi-heure, l'équipe de l'association aura récupéré 5 vélos et une dizaine de trottinettes mais aussi des outils de chantier. "On a déjà trouvé des révolvers de l'époque Napoléon III ou des obus de la Seconde guerre mondiale", détaille Clément Charret.

Un groupe de curieux s'amassent autour des bénévoles : souvent, ce sont des habitants de quartier. "On n'imagine pas que des objets aussi volumineux sont au fond de l'eau", confie une riveraine. "C'est trop surprenant, et ça n'a rien à faire ici", ajoute-t-elle.

11 tonnes de ferraille pêchées en 2020

Un scooter rempli de carburant et un vélo accrochés l'un à l'autre viennent d'être remontés : six personnes ont été mobilisées pour cette opération. Face à ce phénomène, Pascal confie sa désolation "de savoir qu'autant de gens jettent leurs objets dans les canaux". L'an dernier, 11 tonnes de ferraille ont été pêchées dans des canaux d'Île-de-France.

La pollution des cours d'eau de la région inquiète : "Finalement, c'est dramatique", explique la mère de Clément. L'association se donne pour but d'informer et de recruter des nouveaux pêcheurs. Christelle fait alors le tour du canal avec ses prospectus : "Est-ce que vous voulez un petit papier de l'association Madame", lance-t-elle, tentant de sensibiliser les plus jeunes.

Malgré tout, cette pratique reste illégale en France : Clément Charret a expliqué avoir eu plusieurs contacts avec les préfectures notamment. "Ils nous ont dit que c'est interdit et c'est vraiment dommage", déplore le jeune fondateur. Mais la législation pourrait changer puisqu'un collègue a déjà reçu la médaille de la ville de Paris pour cette activité de dépollution.

L'équipe de l'association Aimant Club Pavillonnais 93 en train de récupérer des objets dans un canal à Pantin. Un membre de l'association Aimant Club Pavillonnais 93. L'équipe de l'association Aimant Club Pavillonnais 93.