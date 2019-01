et AFP

publié le 22/01/2019 à 05:37

À partir de 10 heures ce mardi matin, les élèves de terminales pourront créer leur dossier sur Parcoursup, Les lycéens ont ainsi jusqu'au 14 mars pour formuler leurs vœux pour l'an prochain. Jusqu'à 10 souhaits sont possibles.



Cette année, comme l'avait annoncé la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, le calendrier a été resserré. La phase des réponses données par les établissements, suivie de celles des candidats, est plus courte qu'en 2018. Celle-ci s'étale désormais du 15 mai au 19 juillet, contre jusque fin août l'an dernier.

Les candidats auront cinq jours pour répondre, puis seulement trois jours à partir du 20 mai. L'an dernier, ils avaient une semaine, jusqu'au 26 juin. Ce raccourcissement devrait permettre d'accélérer les files d'attente. En 2018, quelque 812.000 jeunes s'y étaient inscrits.

À écouter également dans ce journal :

Bébé sans bras - Les parents de bébés nés sans bras s'expriment. Trois nouveaux cas ont été signalés près de Vitrolles. Des malformations lors de l'année 2016 qui viennent s'ajouter aux dossiers de l'Ain et de Bretagne.



Neige - Un manteau blanc va recouvrir mardi matin le Centre et le Nord du pays. 24 départements sont en alerte. Pas de transports scolaires dans l'Aisne, le Pas-de-Calais et une partie du Nord. La région parisienne devrait être concernée à partir de 6 heures mardi matin. Les commune se préparent.



L'agacement au Sénat - La Commission d'enquête s'interroge toujours. Alexandre Benalla a-t-il-été protégé par l'Elysée ? La question n'est "pas encore résolue". Pendant son audition, l'ex-garde du corps a refusé de s'exprimer sur ses passeports diplomatiques.