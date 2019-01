Neige : les autorités appellent à limiter les déplacements sur les routes

et AFP

publié le 22/01/2019 à 04:35

La neige est là. 24 départements ont été placés en vigilance orange et sept ont activé leur plan "grand froid" pour l'hébergement des sans abris. Météo-France compte sur un cumul de 2 à 5 cm.



Un épisode neigeux qui aura vraisemblablement des conséquences sur les transports. Ainsi, dans les Hauts-de-France, les transports scolaires et interurbains seront suspendus mardi dans l'Aisne, le Pas-de-Calais et une partie du Nord, a annoncé le Conseil régional.

En Île-de-France, la préfecture de police a pris les devants, en appelant les automobilistes à "faire preuve de prudence" et à "privilégier les transports en commun, voire à reporter leurs déplacements", dans un communiqué publié lundi soir. Elle a aussi interdit la circulation aux poids lourds de la RN118 à compter de 6h mardi matin.

Risque de neige et de verglas en Ile-de-France - Mesures de restrictions de circulation prises pour les poids lourds. La préfecture de police, appelle les automobilistes à faire preuve de prudence sur les routes. — Préfecture de police (@prefpolice) 21 janvier 2019

Risque de neige et verglas en Ile de France : le préfet de Police interdit la circulation des poids lourds sur la RN118 à compter du mardi 22 janvier à 06h00. Il est recommandé aux automobilistes de faire preuve de prudence sur la route. — Préfecture de police (@prefpolice) 21 janvier 2019

Le ministère de la Transition écologique a aussi invité, en prévision d'éventuelles difficultés de circulation, à limiter les déplacements et encouragé à utiliser l'application Bison Futé qui propose une rubrique "routes en hiver" indiquant leur état.

Épisode neige-verglas

Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence et à s'informer sur les consignes avant de prendre la route.

En Ile-de-France, des mesures de limitation de la circulation sont prises. Privilégiez les transports en commun. — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) 21 janvier 2019

Lors de l'hiver 2017-2018, la France avait connu plusieurs épisodes neigeux exceptionnels qui avaient désorganisé les transports, prenant au piège de nombreux automobilistes sur les routes et autoroutes.