publié le 22/01/2019 à 01:36

C'est un coup de pouce à destination des seniors franciliens. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a annoncé lundi le lancement cette année d'un pass Navigo annuel à demi-tarif pour tous les plus de 65 ans résidant en Île-de-France. Et ce, quel que soit leur niveau de revenus.



"Aujourd'hui les Franciliens de plus de 65 ans et payant des impôts sont les grands oubliés de la tarification des transports en commun. Ils n'ont droit à rien", a fait valoir Valérie Pécresse.



"J'ai décidé de mettre fin à cette injustice tarifaire et de rendre du pouvoir d'achat aux Franciliens en créant dès cette année un nouveau forfait Navigo Senior permettant de se déplacer dans toute la région en ne payant chaque mois que la moitié d'un Navigo", a ajouté l'élue LR.

Une mesure qui pourrait coûter 40 millions d'euros par an, selon Île-de-France Mobilités. l'autorité régionale des transports.

120.000 personnes concernées

Dans les faits, les 120.000 personnes concernées bénéficieront d'un pass Navigo annuel qu'elles pourront payer mensuellement avec 50% de réduction.



À Paris, la maire socialiste Anne Hidalgo avait déjà fait voter en mars 2018 la gratuité pour les Parisiens de plus de 65 ans et les adultes handicapés, sous conditions de ressources. Elle avait estimé le coût de cette mesure à 12 millions d'euros par an.