Coronavirus : le secteur du bricolage a profité de la crise

Depuis un an, nous avons passé beaucoup de temps à la maison avec les confinements successifs. Ainsi, les grandes enseignes de bricolage se sont lancées à la conquête de nouveaux clients.

Alors que les deux premiers mois de l’année 2020 affichent une progression du marché du bricolage dans la continuité de celle de 2019 (+3,4% de son chiffre d’affaires par rapport à

2018), la crise sanitaire a brisé cette dynamique lors du premier confinement. Cependant, dès le mois de mai, le marché du bricolage a connu des progressions à deux chiffres, bénéficiant de l’engouement des Français pour l’amélioration de leur habitat, valeur refuge en ces temps de pandémie.

La crise sanitaire a bien entendu favorisé la vente en ligne, renforçant logiquement les pure players (+84%). Cependant, les grandes surfaces de bricolage ont orchestré et développé leur omnicanalité comme en témoigne la forte progression de leurs ventes en ligne (+111%). Juliette Lauzac, chargée d'étude sur le marché du bricolage assure que 2020 a été une année complètement inattendue. Selon elle, la croissance a plus que doublé depuis 1987. Pourtant l'année 2020 était mal partie à cause de la grève et du premier confinement qui ont freiné en mars les ventes, alors que c'est la grande période du jardinage et du bricolage en prévision de l'été.

Mais il y a eu un boom des ventes tout au long de la fin d'année et malgré le deuxième confinement, on note une augmentation de +30% en décembre par rapport à l'année précédente.

Les 18-30 ans, de nouveaux clients pour ce secteur

Durant le premier confinement, les chantiers, artisans et BTP étaient à l'arrêt, et cela a stoppé les ventes, provoquant une baisse de chiffre d'affaires de 9%. À noter que le e-commerce dans son ensemble n'a progressé que de 10% car les voyages ont fortement souffert.

Dans ce contexte chahuté, le bricolage a fait plus que résister : les rayons de l'électroménager et du jardin sont en forte croissance avec +10%. Le "bricolage outillage" est le rayon qui a le plus progressé en 2020. En revanche, les vidéos surveillance, alarme et la serrurerie ont été desservies car les Français ne sont pas partis de chez eux.

Les ventes de bois brut, tasseau et moulure ont bien fonctionné car beaucoup de gens se sont recréé un nouvel espace de travail. De plus, le secteur a pu voir émerger de nouveaux clients comme les 18-30 ans et a pu développer de nouveaux services avec des tutoriels. Ce public est plus sensible à la location qu'à l'achat et se tourne davantage vers une consommation éco-circulaire et responsable.