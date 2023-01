FFF : signalement à la justice pour "outrage sexiste" concernant Le Graët

L'affaire concernant les comportements à caractères sexistes de Noël Le Graët continue de s'étendre. "L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) chargée de mener un audit à la Fédération française de football (FFF) a émis, vendredi 13 janvier, un signalement à la justice au sujet de Noël Le Graët", révèle Le Monde.

Cette évolution fait suite à l'audition de Sonia Souid, une agente de joueurs et ancienne joueuse de volley-ball, mardi 10 janvier. La veille, elle avait révélé dans L'Équipe avoir reçu un certain nombre d'appels, de messages et d'invitations à dîner tendancieux de la part de l'ex-président temporaire de la FFF. Peu après ces révélations, les enquêteurs ont mené une série d'auditions d'ex-salariées de la FFF ainsi que de sa directrice générale, Florence Hardouin.

Ces auditions auraient, toujours selon Le Monde, apporté des éléments nouveaux aux inspecteurs, susceptibles d'être pénalement répréhensibles. L'IGESR a donc porté le signalement à la justice. "J’ai été informée par la cheffe de l’IGESR que, sur la base des témoignages recueillis par la mission FFF, elle a été conduite à effectuer un signalement [...] en raison d’un faisceau d’éléments concordants sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale", a indiqué la ministre des Sports, Amélie Oudéa Caster, au journal Le Monde.

L'homme déchu du football, Noël Le Graët, s'est exprimé suite à ces révélations. "A ce stade, je ne connais ni les faits qui me sont reprochés ni les personnes qui en sont à l'origine. Plus généralement, je m'étonne que des informations puissent être divulguées alors même que le rapport provisoire ne m'a pas encore été transmis et que je n'ai pas été en mesure de faire valoir mes observations sur celui-ci", a-t-il clamé.

