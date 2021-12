Noël : 3 idées reçues sur l’écologie à ne pas laisser passer

Le sapin, la bûche et ... les interminables débats. Les festivités de fin d'année rassemblent les familles françaises autour d'un repas copieux pour un moment de partage et de magie. Les 24 et 25 décembre, tout semble réuni pour que perdure le fameux "esprit de Noël." Mais parfois, tout ne se passe pas exactement comme prévu.

Vous n'échapperez pas aux interminables repas au cours desquels vous allez (re)découvrir les opinions très tranchées des membres de votre famille. Malgré les recommandations du Conseil scientifique visant à limiter le nombre de convives autour de la table, vous allez peut-être vous retrouver avec un oncle inconnu aux idées arrêtées.

Si le débat sur l’écologie s’invite à votre table, voici quelques idées reçues à éviter pour mener une discussion éclairée. Ces points sont tirés du kit de survie spécial Noël concocté par WWF.

"La viande, c’est la santé !"

La consommation de viande présentes de nombreux apports nutritionnels. Par exemple : les protéines. Celles-ci sont présentes dans la plupart des autres aliments : poisson, produits laitiers, légumes, céréales, etc. "On peut donc réduire sa consommation de viande sans souffrir de carence et mieux choisir celle que l’on s’autorise à manger", avance le site de WWF.

"L’idéal est d’associer des céréales et des légumineuses. Cette combinaison permet d’obtenir les protéines, et surtout tous les acides aminés dont le corps a besoin. Et on complète son assiette avec des légumes", indiquait la journaliste santé Aline Perraudin au micro de RTL.

"Manger bio c’est trop cher !"

Un récent rapport de WWF s'est intéressé au budget des particuliers. Nommé “Vers une alimentation bas carbone, saine et abordable”, il a montré qu’il était possible, pour le même prix, de mieux manger tout en réduisant notre impact sur la planète. Un panier de flexitarien permettrait donc des économies en réduisant la consommation de viande et de produits transformés.

En octobre, Marc Lesggy s'interrogeait sur les bénéfices du bio pour notre santé au micro de RTL. Selon ses recherches, aucune étude ne montrait véritablement le bénéfice d'une nourriture bio. Cependant, il ajoute : " il y a un vrai bénéfice à améliorer sa ration quotidienne : moins d'aliments d'origine animale, plus de légumineuses, 5 portions de fruits et légumes.

"Ce n’est pas moi qui vais changer le cours des choses !"

En effet, les actions individuelles n'ont pas forcément de grandes répercussions de manière immédiate. Mais chacun peut faire sa part et contribuer à son niveau à améliorer la situation en faisant évoluer son comportement. WWF nous indique qu'une étude de Carbon 4 a calculé l’impact réel des éco-gestes individuels du quotidien sur l’empreinte carbone des Français.



Il en résulte que pour un Français “moyen”, l’impact probable des changements de comportements individuels entraînerait une baisse de 5 à 10% de l’empreinte carbone. En décembre, RTL vous révélait comment calculer son empreinte carbone. Une bonne manière de voir où chacun en est !