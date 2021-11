COP26 : comment calculer son bilan carbone et le réduire ? Faites-le test

La COP26 a démarré le 31 octobre dernier à Glasgow en Écosse. 120 chefs d'États et de gouvernements doivent se retrouver ce 1er novembre à Glasgow, au chevet de la planète pour tenter d'apporter des solutions au réchauffement climatique.



Alors que les dirigeants, dont Emmanuel Macron et Joe Biden, se rencontrent actuellement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) met à disposition un test en ligne pour tous et toutes. Objectif : calculer notre consommation énergétique et son impact sur la planète, comme le rapporte BFMTV.

Intitulé "Nos gestes climat" et réalisé en partenariat avec l'association Bilan Carbone, ce test vous pose toute une série de questions sur votre consommation d'énergie, que ce soit à la maison, dans les transports en commun, en avion ou en train, au bureau et dans votre assiette. Une fois le calcul effectué, "Nos gestes climat" vous apporte des solutions pour réduire votre bilan carbone et ainsi votre impact sur l'environnement.