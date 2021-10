Un sondage récent indique que 80% des Français pensent que les aliments issus de l'agriculture biologique sont bons pour la santé. Ont-ils raison ? Rappelons d'abord ce qu'est l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle. Pour les cultures végétales, par exemple, c'est une agriculture qui s'interdit la plupart des produits phytosanitaires ou pesticides de synthèse et les engrais minéraux.

En bio, ne sont autorisés que les pesticides d'origine naturelle et un nombre réduit de pesticides de synthèse, comme par exemple la fameuse bouillie bordelaise, un dérivé du cuivre. Pour les engrais, ne sont autorisés que ceux issus de l'élevage de bovins, ovins ou porcins, par exemple le fumier de vache. De ce fait, on trouve moins de résidus de pesticides dans les aliments bio. Les études sur ce point vont toutes dans le même sens : il y a moins de résidus de pesticides dans les aliments bio que dans les conventionnels.

Mais attention, même si les analyses détectent la présence de pesticides dans environ un échantillon sur deux de fruits, légumes ou céréales, cette présence est à des doses infinitésimales, très petites. Et dans 97% des cas, on est en dessous des seuils réglementaires qui sont eux-mêmes en dessous des seuils de risque pour la santé établis par les toxicologues.

Que disent les études

Pour être vraiment sûr qu'à long terme, le bio est sans risque pour la santé, il faut se tourner vers une autre discipline : l'épidémiologie. Celle-ci, dans plusieurs pays, suit pendant des années de grands ensembles de personnes, des cohortes, en les interrogeant régulièrement sur ce qu'elles mangent (quantités, nature, origine et bien sûr, bio ou non bio). Ces personnes sont également interrogées sur leur état de santé et leur maladie.

C'est comme cela, en croisant les données d'alimentation et de santé, que l'on peut savoir si tel ou tel aliment ou catégories d'aliments a un impact sur la santé. Jusqu'à aujourd'hui, ces études de cohorte n'ont pas montré de différences significatives sur la santé des consommateurs réguliers de bio et les autres.

Une étude parue en 2017, basée sur la cohorte française NutriNet-Santé, montrait une incidence des cancers bien moindre chez des consommateurs réguliers de bio. C'est tout à fait vrai. Mais beaucoup de scientifiques, en lisant cette publication, se sont aperçus que les personnes dans cette étude qui déclaraient consommer régulièrement des aliments bio, étaient des personnes plus minces, plus sportives, moins buveuses d'alcool, moins fumeuses, qu'elles consommaient moins de viande et de charcuterie et plus de produits végétaux que les autres.

Améliorer sa ration quotidienne

En d'autres termes, ces personnes avaient une hygiène de vie très supérieure à la moyenne et c'est cela qui expliquait principalement qu'elles étaient moins sujettes au cancer que les autres.

Aucune étude, n'a jamais montré de bénéfices clairs pour la santé à manger bio ou, à l'inverse, à manger des aliments issus de l'agriculture conventionnelle. Donc, pour votre santé, libre à vous d'acheter ce que vous voulez, bio ou non. En revanche, et sa dernière étude l'a bien montré, il y a un vrai bénéfice à améliorer sa ration quotidienne : moins d'aliments d'origine animale, plus de légumineuses, 5 portions de fruits et légumes, en bref, les conseils de base du PNNS, le Programme national nutrition santé. Cela et cela seulement sera bénéfique pour votre santé.