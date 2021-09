"The Wheel of Time" : "Aes Sedai", "Ajah"... Qui sont les sorcières de la série ?

Le Siège d'Amyrlin dans "The Wheel of Time"

La série The Wheel of Time (La Roue du Temps) sera dans quelques semaines sur nos écrans. La création d'Amazon Prime Vidéo, adaptation d'un célèbre cycle de fantasy, a tous les ingrédients pour devenir un phénomène, mais elle devra convaincre bien plus que les fans des livres. Après la diffusion d'une première bande-annonce pensée pour réveiller l'intérêt des fans de fantasy et autres téléspectateurs en manque de Game of Thrones, il est temps d'y voir un peu plus clair.

Nous n'allons pas ici dévoiler des éléments de l'intrigue de cette première saison qui adaptera, d'après le showrunner, le premier tome de la saga et peut-être quelques passages du deuxième livre. En revanche, il est possible que certaines images ou notions de la bande-annonce soient encore un peu mystérieuses. Nous allons simplement vous expliquer quelques éléments centraux du monde imaginé par Robert Jordan, l'écrivain américain derrière La Roue du Temps.

Des femmes au pouvoir

La bande-annonce de la série a comme narratrice le personnage incarné par l'actrice Rosamund Pike (Gone Girl). Cette dernière a troqué son carré blond pour une longue chevelure brune et joue l'un des personnages centraux de la série : Moiraine Damodred. Moraine est une Aes Sedai, une femme capable d'utiliser le Pouvoir Unique appartenant à une organisation matriarcale majeure. S'il fallait résumer ce que sont les Aes Sedai, nous dirions qu'il s'agit de "sorcières officielles". Le Seigneur des Anneaux a ses Istari comme les mages Gandalf et Saroumane. Star Wars a ses Jedi, mi-sages, mi-guerriers capables d'utiliser la Force. La Roue du Temps a les Aes Sedai qui utilise la force surnaturelle de cet univers : le Pouvoir Unique (ou "One Power" en anglais).

Le Pouvoir Unique est cette énergie que l'on voit à plusieurs moments de la bande-annonce sous la forme de volutes blanches. On voit plusieurs femmes y recourir : pour soigner, pour stopper des flèches ou encore pour invoquer la foudre. Dans le monde de la Roue du Temps, seules les femmes sont des Aes Sedai et elles seules ont l'autorisation d'utiliser le Pouvoir Unique. Cela ne veut pas dire que les hommes en sont incapables. Le trailer montre bien un homme dans une cage utiliser cette fameuse force surnaturelle. Là est l'un des éléments structurant du monde de Robert Jordan. Si les femmes sont les seules habilitées à utiliser cette forme de magie c'est parce que les hommes ont, en quelque sorte, été maudits il y a des siècles par le grand méchant de l'histoire.

Le Pouvoir Unique est en effet divisé en deux aspects : le Saidar des femmes et le Saidin des hommes. Si le Saidar peut être utilisé dans crainte, le Saidin a été corrompu par les forces du Mal. Tout utilisateur de cette magie est condamné à devenir fou et/ou un danger pour lui-même et les autres. Les hommes de La Roue du Temps capables d'utiliser cette force sont traqués et neutralisés par les Aes Sedai qui, comme l'indique Moiraine dans le trailer, sont les protectrices du monde.

Un ordre coloré

Les Aes Sedai sont, en plus d'être un ordre qui forme les femmes capables d'utiliser la magie, une organisation politique très influente. La bande-annonce s'attarde tout particulièrement sur cette organisation et son siège : la Tour blanche dans la ville de Tar Valon. C'est un lieu de formation, de pouvoir, d'influence et de trahison. Les amoureux d'intrigue de House of Cards à Game of Thrones seront ravis. Petit détail amusant : Tar Valon, siège de ce matriarcat, est une île en forme de vagin dessinée par Robert Jordan lui-même et la Tour est un élément des plus phalliques... Les producteurs semblent avoir conservés ce clin d’œil.

Les Aes Sedai sont divisés en plusieurs ordres appelés "Ajahs". Chaque Ajah est représentée par une couleur et chacune porte des valeurs et des missions complémentaires. Il y a l'Ajah bleue de Moiraine en charge des grandes causes comme la justcie ou sauver le monde. L'Ajah rouge a pour mission de traquer les hommes capable d'utiliser la magie. L'Ajah grise fait œuvre de diplomatie et conseille les gouvernements. L'Ajah brune rassemblent les érudites avides de savoirs. L'Ajah verte collectionnent les combattantes. L'Ajah jaune a pour mission le soin et la médecine. Et enfin l'Ajah blanche est la plus sage de toute et se concentre sur la logique et la philosophie. Vous verrez certainement pulluler les psycho-tests pour savoir dans quel Ajah vous seriez, à la façon du Choixpeau magique de Harry Potter, si la série devient populaire...

Ce petit monde a une cheffe que l'on voit aussi dans le trailer de la série en en illustration de cet article : l'Amyrlin. Il s'agit d'une Aes Sedai appartenant à l'une de ces Ajahs qui, après avoir été élue, renonce à sa couleur pour représenter tous les courants de la Tour Blanche (vous pouvez voir ce petit arc-en-ciel sur le col de son costume).



Les Aes Sedai disposent de vastes pouvoirs surnaturels qui en font les êtres les plus respectés et craints du monde de la Roue du Temps. Elles sont capables de nombreux miracles dont nous n'allons pas parler ici. Elle se lient souvent à un homme, un Lige, qui a pour mission de les protéger. Ces combattants sont liés à vie à leur Aes Sedai et bénéficient de quelques compétences surnaturelles en échange de cette loyauté. On peut voir l'efficacité de ce duo (ici, Moiraine et Lan joué par Daniel Henney) au combat dans la toute fin de la bande-annonce de The Wheel of Time... Vous en verrez plus dès le 19 novembre prochain sur Prime Video.