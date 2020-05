publié le 19/05/2020 à 16:33

Le second tour des élections municipales se tiendra-t-il avant la fin du mois de juin ? Dans un avis rendu au gouvernement et publié ce mardi 19 mai, le Conseil scientifique ne s'y est pas opposé. Mais il juge nécessaire une nouvelle évaluation des conditions sanitaires avant la date retenue du scrutin.

D'après Franceinfo, l'exécutif s'apprêterait donc à enclencher le processus pour que celui-ci se tienne le dimanche 28 juin. Mais, selon les résultats de l'évolution sanitaire, "une nouvelle interruption du processus électoral" pourrait donc intervenir, avertit le Conseil scientifique.

Ainsi, puisqu'elle estime qu'il "est difficile d'anticiper une situation incertaine pour les semaines à venir", l'instance juge nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation au moins quinze jours avant la tenue de ce second tour. C'est pourquoi le gouvernement aurait d'ores et déjà réclamé un nouvel avis qui, rendu d'ici deux semaines, permettra de mieux comprendre l'évolution de l'épidémie en France depuis la fin du confinement.

Toujours selon les informations de Franceinfo, Édouard Philippe souhaiterait également organiser un débat parlementaire au cours de la première ou de la deuxième quinzaine de juin. Suivi d'un vote, il permettrait à toutes les forces politiques de prendre publiquement position sur la question.

Franceinfo précise encore que, selon la loi d'urgence du 23 mars, le mandat des conseillers municipaux et communautaires serait prolongé si le second tour des élections municipales ne peut se tenir en juin 2020. Dans ce cas de figure, le gouvernement envisagerait de réorganiser les élections municipales les 27 septembre et 4 octobre prochains.