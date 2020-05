Municipales : le premier tour n'aurait pas contribué à propager le coronavirus

publié le 16/05/2020 à 08:32

Le second tour des municipales pourra-t-il se tenir au mois de juin ? C'est l'hypothèse qui semble être privilégiée par le gouvernement. Le Comité scientifique national doit rendre son avis au gouvernement la semaine prochaine.

Une étude scientifique, publiée vendredi 15 mai dans le journal Le Monde, est plutôt rassurante : elle affirme que le premier tour du scrutin en mars dernier n'a pas contribué à propager le virus, en tout cas, pas de manière certaine. La date du second tour doit être annoncée avant le 23 mai.

Les auteurs de l'étude pensent qu'il y a peut être eu des cas isolés de contamination dans les bureaux de vote, certains assesseurs seraient bien tombés malades après la tenue du scrutin. Mais il n'est pas possible de déterminer s'ils ont été contaminés le jour des élections.

Une chose est sûre, ces travaux qui analysent les chiffres des hospitalisations et de la participation ne mettent pas en lumière une corrélation entre une flambée de l'épidémie et une participation élevée au scrutin. Aux endroits où les électeurs sont allés voter en plus grand nombre, il n'y a pas eu par la suite plus d'hospitalisation à cause du coronavirus.

En revanche, on sait que l'épidémie a eu un effet considérable sur l'abstention : plus de 55 %, un record pour un scrutin municipal.