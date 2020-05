Quelles seront les prochaines étapes du déconfinement ?

Édouard Philippe et Olivier Véran, le 7 mai 2020 à Matignon

Le déconfinement se fera en plusieurs étapes. C'est ce qu'a tenu à rappeler le Premier ministre Édouard Philippe lors d'une conférence de presse ce jeudi 7 mai, ajoutant qu'il se fera "progressivement" et sera assorti de nombreuses restrictions et invitations à la prudence.

"Lundi prochain sera le premier jour d'une phase nouvelle", a-t-il déclaré. Ce ne sera pas une vie normale, mais le début de cette nouvelle phase. Elle demandera de la part de chacun de la discipline. C'est dans la durée que nous réussirons à maîtriser l'épidémie. Le déconfinement progressif ne doit pas être le signe ou la marque du relâchement de notre vigilance".

Il a ensuite évoqué le début du mois de juin, prochaine étape du déconfinement pour faire un premier bilan. "Dans trois semaines, nous saurons précisément où nous en sommes, si nous avons réussi ou non à contenir l'épidémie", explique Edouard Philippe qui met en garde contre un rebond de l'épidémie.

Vers une nouvelle phase début juin

"Si ces nombres, et si ces chiffres restent bas, nous pourrons nous féliciter et passer à une nouvelle phase élargissant nos espaces de libertés dans de nombreux domaines (...)."

Et si ce n'est pas le cas ? "Nous en tirerons les conséquences et nous nous adapterons. Je souhaite évidemment à tout prix éviter cette hypothèse, mais il ne serait pas et ne serait pas raisonnable de ne pas l'évoquer", a conclu le premier ministre.