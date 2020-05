publié le 07/05/2020 à 20:28

Le déconfinement commence à prendre forme. Il démarrera officiellement le lundi 11 mai, comme l'a annoncé Édouard Philippe lors de la présentation de la suite du plan du gouvernement. Parmi les annonces du Premier ministre, celle concernant l'organisation du second tour des élections municipales, arrêtées par la crise du coronavirus et des mesures de confinement.

"J'ai demandé, en effet, un avis au Conseil scientifique de façon à ce qu'il puisse m'indiquer si à partir du moment où nous déconfinons, il est possible de réunir les conseils municipaux qui ont été complètement élus dès le premier tour qui s'est tenu le 15 mars. Sur les 35.000 communes françaises, c'est près de 30.000 communes pour lesquelles les élections sont terminées", démarre le Premier ministre.

"Pour le second tour, cela dépendra d'une décision qui sera prise le 23 mai au plus tard et nous sommes en train d'étudier, de consulter et nous allons continuer le Parlement, bien entendu, les forces politiques, pour que le 23 mai nous soyons en mesure de dire si oui ou non l'organisation du second tour à la fin du du mois de juin est possible", conclut Édouard Philippe.