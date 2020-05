L'horoscope du 16 mai 2020

publié le 16/05/2020 à 05:30

Bélier

Vous avez intérêt à rester à l'ombre ce week-end, tout simplement pour recharger vos batteries. Certains d'entre vous n'ont pas leur forme habituelle, 1er décan surtout. Mais ce n'est pas plus le nirvana pour le 3ème décan qui a pas mal de problèmes à régler ; ils sont en attente pour l'instant, mais ils finiront par revenir au premier plan. N'allez surtout pas penser que l'administration (par exemple) a des chances de vous oublier : cela n'arrive pas !

Taureau

Essayez de ne pas vous passer, vous ou votre chéri au crible de votre critique. Vivez, ressentez, aimez, sans chercher à savoir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. C'est la condition pour passer une bonne journée et ne pas vous torturer avec des impressions et des sensations dont vous ne saurez pas si elles sont réelles ou si elles ne sont pas le fruit de votre imagination, voire de vos peurs. Cela s'adresse surtout au 3ème décan.

Gémeaux

Votre gendarme intérieur prendra de la place aujourd'hui, il vous rappellera à vos devoirs, vous lutterez contre lui, mais il n'est pas sûr que vous en sortiez gagnant. Il se peut que vous ayez quelque chose à faire, pas pour vous, et que vous n'ayez qu'une envie, zapper cette obligation. Mais votre conscience risque d'être la plus forte et de vous passer un savon si vous ne faites pas ce que votre sens du devoir vous dicte.

Cancer

Seuls ceux du 3ème décan pourraient avoir à se plaindre de la conjoncture, le Soleil et Jupiter étant en mauvais termes. Une injustice risque de vous faire bouillir de colère. Qu'elle vous soit faite à vous ou à un proche, ce sera la même chose : vous réagirez fortement et n'aurez qu'une envie, répliquer avec ardeur. En particulier né autour du 19 juillet. Prenez du recul, de toute façon ce n'est pas ce week-end que vous allez résoudre le problème.

Lion

Demain sera un autre jour, ce samedi étant ennuyeux et même parfois pesant parce qu'il faudra vous défendre d'agressions qui seront, pour la plupart, imaginaires. Vous aurez un petit côté parano - nous en avons tous un - et il est activé jusqu'à demain. Aussi, essayez de rester rationnel, de ne pas croire toutes les "productions" de votre imagination et d'une très forte sensibilité- celle dont nous parlions déjà hier.

Vierge

Les autres, votre conjoint, vos enfants, les parents, prendront toute la place et tout votre temps : vous aurez du mal à vous garder des moments rien que pour vous. Qu'à cela ne tienne, tâchez de vous isoler ne serait-ce qu'un petit quart d'heure, cela vous permettra de récupérer car, mine de rien (1er décan surtout), ils vont tous vous pomper votre énergie. Et ils pourraient même, pour certains, se montrer agressifs alors que vous faites tout pour eux ! Un comble.

Balance

C'est encore le travail qui est au premier plan et si vous êtes chez vous, il s'agira peut-être de faire un grand rangement par le vide. Parfois, vous accumulez un peu trop... Juste parce que certains objets ou vêtements vous rappellent des souvenirs et que vous ne voulez pas jeter ces souvenirs avec l'objet en question. Mais il ne faut pas non plus qu'ils vous encombrent trop, cela pourrait vous empêcher de vous faire de nouveaux bons souvenirs.

Scorpion

Né après le 13 novembre, vous avez la vedette aujourd'hui, Lune et Jupiter sont en phase avec vous et vous donnent le sentiment de compter aux yeux des autres. De votre entourage proche, en particulier, qui a de l'importance cette année. Peut-être que quelqu'un s'est rajouté par le biais d'un mariage ou parce que vous avez développé une nouvelle amitié. En outre, les bons influx sur votre décan ont pu et pourront encore vous aider à développer vos activités.

Sagittaire

Restez sous la couette et réfléchissez si vous êtes du 3ème décan, il se peut que vous soyez en pleine prise de conscience à propos d'un mauvais choix que vous auriez fait. En particulier né les 12 et 13 décembre : nous en avons déjà parlé dans la mesure où Vénus ne bouge pas ces jours-ci et qu'elle active la dissonance de Neptune, planète des doutes, des incertitudes, mais aussi des erreurs. Il est possible aussi que vous laissiez " pourrir " une situation.

Capricorne

3ème décan, au contraire des autres signes, vous pouvez tirer bénéfice de la conjoncture, car elle vous invite à dépasser vos limites alors que vous en avez beaucoup trop ! Et, en général, vous vous les êtes posées vous-même par sens du devoir ou des conventions. Ou alors c'est parce qu'on vous a appris à faire comme ça dans votre enfance et que vous n'avez pas eu l'idée de changer jusqu'à présent. Mais la conjoncture vous invite à balayer le passé, chacun à votre manière.

Verseau

Les opportunités vous tombent dessus, sans que vous les ayez vues venir. Et l'attitude à avoir dans les prochains mois, c'est d'être réceptif, d'accepter de ne rien contrôler. Cela concerne le 3ème décan en ce moment, mais on peut supposer que les autres décans ont eu eux aussi des opportunités inattendues, surtout les natifs de janvier. Par ailleurs, je vous disais hier que Saturne était frustrante, mais elle peut aussi (né les 22, 23...), au contraire, indiquer que vous avez atteint l'un de vos buts.

Poissons

Lune et Neptune seront conjointes dans votre 3ème décan, il y a des chances pour que vos rêves soient beaucoup plus intéressants que la réalité, souvent décevante. En tout cas, votre imagination sera très fertile aujourd'hui, mais attention à ne pas croire qu'elle pourrait être le reflet de la réalité. Par ailleurs, si vous êtes né autour du 11 mars, ce n'est pas le moment de mélanger le passé et le présent. Il n'est pas impossible en effet que l'un/e de vos ex. cherche à reprendre du service.