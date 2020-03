Municipales 2020 : la procédure de délivrance des procurations simplifiée

publié le 10/03/2020 à 18:00

Maintenir les élections municipales des 15 et 22 mars tout en assurant une sécurité sanitaire optimale. C'est l'équation que doit résoudre le gouvernement, tout en persuadant les votants de l'efficacité des mesures mises en place. Le ministère de l'Intérieur s'y emploie ainsi depuis plusieurs jours, à commencer par faciliter les procédures de délivrance de procuration.

Les personnes vulnérables et confinées en raison de l'épidémie peuvent ainsi demander à un officier de police de se déplacer pour recueillir leurs demandes de procurations, avec toutes les mesures de précaution sanitaires prévues.

Dans les Ehpad notamment, ces demandes pourront être recueillies par une personne travaillant déjà dans l'établissement, qui aura été désignée par le juge d'instance ou l'officier de police judiciaire. Des mesures supplémentaires seront en outre prises pour aménager les bureaux de vote, avec à la clef des "recommandations sanitaires applicables".

Rappel des bons comportements et gel hydroalcoolique

Les élus ont reçu un courrier d'Édouard Philippe samedi 7 mars dans lequel il assurait maintenir le scrutin qu'il n'est "aucunement question de reporter". Il a rappelé également la "pertinence" des "mesures barrières".

Ainsi, outre le rappel des bons comportements à adopter (pas de mains serrées, d'embrassades, lavage régulier des mains), des flacons de gel hydroalcoolique seront placés à l'entrée des bureaux de vote.

Reste la question des intervenants dans ces bureaux, désignés par les candidats et qui sont le président de bureau, les deux assesseurs au moins (s'il en manque un, il est désigné parmi les électeurs les plus âgés), chargés de faire signer la liste d'émargement aux électeurs et de tamponner leur carte électorale, et le secrétaire, qui rédige le procès-verbal.

Des scrutateurs procèdent en outre au dépouillement des votes sous la surveillance des membres du bureau.