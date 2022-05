Moustique tigre : 67 départements passent en alerte rouge

Attention aux piqures. La France est touchée par une vague de chaleur cette semaine, amenant des températures estivales mais aussi une espèce invasive qui peut s'avérer dangereuse, le moustique tigre. Cet insecte prolifère déjà dans de nombreux départements, placés en alerte rouge.

Le site Vigilance Moustiques a placé plus de 60 départements métropolitains en alerte rouge face au moustique tigre, ce qui signifie que l'espèce est "implantée et active" dans les régions concernées. Le moustique tigre peut véhiculer des maladies tropicales telles que la dengue, le chikungunya ou le virus Zika.

Selon la carte de Vigilance Moustiques, une grande partie de la France est concernée par cette alerte rouge, principalement le sud et le centre du pays. Cinq départements se trouvent en alerte orange "interception ponctuelle" : la Haute-Loire, l'Allier, l'Yonne, le Loir-et-Cher, l'Ille-et-Vilaine et l'Oise. Les autres départements se trouvent en alerte jaune "surveillance entomologique". Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte se trouvent au plus haut seuil d'alerte avec des cas de maladie déclarée.

Moustique tigre : 67 départements placés en alerte rouge Crédit : Capture d'écran / vigilance-moustiques.com

