Moustique tigre : comment les reconnaître ?

Le moustique tigre inquiète les autorités sanitaires. Une commission d'enquête à l'Assemblée nationale a conclu à "un risque sanitaire majeur sur l'ensemble du territoire" lors "des prochaines décennies". De son vrai nom moustique aedes albopictus, il est vecteur de maladies comme zika, chikungunya ou dengue et s'est implanté dans 58 départements sur les 96 départements de la métropole.

Le moustique tigre est d'abord repérable par son allure. Rayé noir et blanc, très foncé, légèrement pailleté d’argent, il dispose d'ailes noires, sans taches. Il est aussi plus petit (0,5 à 2mm) que les autres moustiques (5 à 7mm).

Il est aussi plus lent et silencieux que les autres espèces, et vit le jour, contrairement aux autres moustiques qui préfèrent la nuit. En outre, ils préfèrent piquer à basse altitude, au niveau des chevilles, et il est plus rare d'y être confronté dans les étages. Il privilégie l'ombre et pique rarement au soleil.

"Il faut apprendre à vivre avec eux" La députée LREM de Mayotte, Ramlati Ali





"Si pendant cinquante ans le territoire métropolitain a vécu à l'abri des maladies transmises par les moustiques, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Il faudra apprendre à vivre avec eux, en limitant au mieux leur impact sur la santé des Français", écrit la rapporteure et députée LaREM de Mayotte Ramlati Ali.



En matière d'insecticides, la deltaméthrine "est aujourd'hui la seule substance dont disposent les pouvoirs publics pour lutter, à court terme, contre les moustiques aedes sur un lieu donné", selon le rapport. Le rapport recommande donc de mieux informer le public sur ce danger.

Si vous repérez un moustique tigre, vous pouvez le signaler sur le portail dédié de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) qui surveille son évolution en métropole.