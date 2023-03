Météo en France : un retour du froid est prévu, à quoi faut-il s’attendre ?

Vers une chute des températures. Bien que le printemps n'ait commencé que le 20 mars dernier, les températures sont extrêmement douces depuis plusieurs semaines. Dans le même temps, les précipitations sont faibles pour la saison. Une situation qui pourrait bien changer en cette fin du mois de mars 2023, selon les prévisions de Météo-France.

"Un temps plus froid va progressivement se mettre en place sur la France. La douceur sera encore sensible samedi, surtout au sud, mais les maximales passeront sous les moyennes de saison dimanche, excepté autour de la Méditerranée", préviennent les météorologistes de Météo-France dans un bulletin publié ce 24 mars. Et ce, à cause d'un "front froid actif" qui balayera la France "d'ouest en est".

"À l’arrière [de la perturbation], dans une ambiance ventée et fraîche, des averses, à caractère orageux, prendront le relais, avec une activité plus marquée dans l’enroulement de la dépression", précise-t-on également.



Un coup de froid très bref

Ainsi, alors que le thermomètre pourrait atteindre les 15°C au nord et les 22°C dans le sud-est ce samedi, il pourrait descendre sous les 0° dès la semaine suivante. Ce que confirme La Chaîne Météo. "Un coup de froid touchera la France lundi et mardi avec le retour de gelées assez généralisées", précisent les experts. Pour autant, la panique ne doit pas être de rigueur si vous avez un jardin ou que vous êtes agriculteur.



Ces gelées devraient rester "modérées" selon La Chaîne Météo. D'autant que la végétation "est nettement moins en avance" qu'en 2022, juge la même source. Jusqu'à quand ce "coup de froid" va-t-il toucher la France ? Selon toute vraisemblance, il sera de courte durée. Vendredi 24 mars, Météo-France prévoyait des températures, minimales, allant de -5° à 7°C pour la journée du mardi 28 mars. Et ce, alors que les normales saisonnières sont normalement comprises entre 6 et 17°C. Dès le lendemain, les experts prévoient entre 3 et 11°C. Une échéance que confirme, également, La Chaîne Météo.

En tout état de cause, même si les prévisionnistes mettent en avant des précipitations notables sur une bonne partie du pays, cela ne devrait pas améliorer sensiblement la situation des nappes phréatiques. En effet, si les "cumuls de pluies seront abondants" dans le nord de la France selon La Chaine Météo, il ne devrait pas pleuvoir dans le sud-est du pays, alors que les départements du littoral méditerranéen sont parmi les plus touchés par la sécheresse, d'après la carte du site officiel Propluvia.



