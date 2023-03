Météo : pourquoi dire qu'il n'y a "plus de saison" est faux

PRINTEMPS - Pourquoi il tombe désormais le 20 mars et plus le 21

Si désormais le printemps tombe le 20 mars - et non plus le 21 mars - dans nos agendas, les dates restent inchangées dans le calendrier météorologique.

En météorologie, nous nous calons, en effet, sur des mois pleins pour pouvoir faire des statistiques et des comparaisons d'une année sur l'autre. Aussi, pour les spécialistes de la météo, le printemps correspond aux mois de mars, avril et mai.

Et si l'on entend parfois qu'il n'y a "plus de saison", c'est faux. Il y aura toujours des saisons, puisque la Terre tourne autour du soleil avec des variations. Mais, il est vrai qu'avec la hausse de la température moyenne, les saisons ont des caractéristiques un peu différentes d'il y a plusieurs années.

Nous avons notamment tendance à sentir que l'été est plus long avec ces températures qui augmentent et l'hiver, légèrement plus court. Surtout, le printemps n'est peut-être pas celui que nous avons connu il y a trente ou quarante ans, mais il y en aura toujours, tant que la Terre aura cette oscillation autour du Soleil.

