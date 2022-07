Le plus grand lac artificiel de France est quasi à sec, des températures record dans le sud-est, des dizaines de départements en alerte sécheresse... Le climat est-il en train de changer en France ?

Il était connu pour être tempéré. "On continue d'avoir ce climat tempéré caractérisé par une alternance des saisons, mais il y a un décalage avec de plus en plus de conditions chaudes, conséquences directes du changement climatique, et de moins en moins de vagues de froid", estime Samuel Morin, directeur du Centre de recherche météorologique à Météo France.

La météo de ces dernières semaines, caractérisée par des vagues de chaleur et des records de température, est notamment "révélatrice du changement en cours depuis plusieurs décennies qui touche le territoire national et qui se traduit par des vagues de chaleur et des canicules de plus en plus fréquentes", explique Samuel Morin. Des situations météorologiques qui vont continuer de se répéter et augmenter en fréquence dans l'avenir.

Un diagnostic confirmé par Alain Dupuy, professeur d'hydrogéologie à l'institut polytechnique de Bordeaux. Il relève également "une situation conjoncturelle avec une fin d'automne, un hiver et un printemps doux et sec..." qui ont asséché les sols.

Ce qui rend la situation exceptionnelle en France, note Samuel Morin, c'est "la combinaison des événements entre les faibles précipitations depuis plusieurs mois et les situations anti-cycloniques qui se transforment aisément en situation caniculaire en raison du réchauffement climatique".

