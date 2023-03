Le cyclone Freddy est sur la bonne voie pour battre le record de longévité jamais enregistré, a indiqué l'ONU, vendredi 10 mars, au moment où la tempête meurtrière s'apprête à frapper de nouveau le Mozambique. "Freddy poursuit son incroyable et dangereux voyage", a déclaré Clare Nullis, porte-parole de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), aux journalistes à Genève.

Freddy est né au large de la côte nord de l'Australie et ce qui était alors une tempête tropicale a été baptisée le 6 février. Il est un cyclone tropical nommé depuis 33 jours. Le record actuel de longévité est détenu par le typhon John, qui a duré 31 jours en 1994, a précisé l'OMM.

Une fois qu'il se sera dissipé, un comité d'experts de l'OMM sur les extrêmes climatiques évaluera les données pour déterminer si un nouveau record a effectivement été établi. Le processus pourra prendre plusieurs mois. Freddy s'est périodiquement affaibli, perdant très temporairement son statut de tempête tropicale.

"Nous devrons évidemment tenir compte de cela dans notre évaluation", a déclaré Randall Cerveny, rapporteur de l'OMM sur les conditions météorologiques et climatiques extrêmes.

Freddy a traversé tout le sud de l'océan Indien et touché terre à Madagascar le 21 février, traversant l'île avant d'atteindre le Mozambique le 24 février. Il a traversé le Mozambique et le Zimbabwe, provoquant de fortes pluies et des inondations.

Il a ensuite fait une boucle vers la côte, où il s'est rechargé en humidité et en puissance dans les eaux chaudes, avant de frapper de nouveau Madagascar. Vendredi 10 mars, il se dirige une nouvelle fois vers le Mozambique.

