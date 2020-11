Coronavirus : quel protocole sanitaire dans les cantines scolaires ?

publié le 02/11/2020 à 13:51

Comme l'a annoncé Emmanuel Macron mercredi 28 octobre, pendant le confinement, les établissements scolaires restent ouverts, mais avec renforcement du protocole sanitaire. Cela signifie port du masque obligatoire à partir de 6 ans, mais aussi respect des gestes barrières. Une mesure difficile à appliquer dans les cantines.

Pour respecter la distanciation dans les réfectoires, il est possible de mettre en place un service supplémentaire, mais les établissements scolaires sont très souvent déjà au maximum de ce qu’ils peuvent faire. À Paris, le rectorat vient de leur donner le droit de demander aux parents de ne pas mettre leurs enfants à la cantine.

Et pour limiter le brassage, un collège de l’Oise a eu l’idée de demander aux élèves les deux ou trois amis avec lesquels ils souhaitaient manger... et on en change plus jusqu’à nouvel ordre !