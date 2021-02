Lyon : pourquoi un menu unique et sans viande dans les cantines fait débat

publié le 19/02/2021 à 17:03

La mesure sera appliquée dès la rentrée des vacances de février, lundi 22 février. Dans le contexte actuel des gestes barrières, la mairie de Lyon va mettre en place un menu unique et sans viande dans les cantines scolaires. Cela permettrait, selon le conseil municipal, de fluidifier les passages à la restauration scolaire et ainsi servir plus rapidement les élèves.

"Aujourd'hui, il y a deux types de menus à Lyon. Celui sans viande permet de toucher tous les enfants. En choisissant le menu avec viande, on aurait exclu de fait certains élèves déjà inscrits à la restauration scolaire", plaide Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation à la mairie de Lyon. Selon l'élue, cette décision est d'abord liée au protocole sanitaire pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Néanmoins, l'argument ne passe pas auprès de l'opposition. "À partir du moment où on nous explique qu'il y a du poisson, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de viande. Encore une fois, je pense que la période n'est pas facile pour tout le monde. Certains enfants ont besoin de ces protéines, il est donc nécessaire de notre point de vue d'offrir de la viande aux petits écoliers lyonnais", rétorque Pierre Oliver, maire d'opposition LR du 2e arrondissement lyonnais.

Selon la mairie, la cantine sans viande ne serait que provisoire. La situation sera réexaminée d'ici les vacances de Pâques.