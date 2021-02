Coronavirus : quel est nouveau protocole dans les écoles face aux variants ?

publié le 15/02/2021 à 11:38

Attention, nouvelles règles. À partir de lundi 15 février, les conditions pour fermer une classe dans les établissements scolaires changent. Tout d'abord, il y a un assouplissement du protocole face au variant anglais : à partir de maintenant, si un cas de variant anglais est détecté dans une classe, plus besoin de fermer la classe ou toute l'école. Ce n'est plus obligatoire compte tenu de la large circulation de ce variant sur le territoire.

En revanche, le protocole est durci pour les variants brésilien et sud africain, plus résistants aux vaccins. Dans ce cas, si un élève est porteur ou même si ce n'est pas lui, mais ses parents ou ses frères et sœurs, la classe sera fermée d'office et les élèves devront revenir avec un test négatif au bout de 10 jours et non plus 7.

L'autre nouveauté également, c'est que dès le premier cas positif dans une classe et non plus 3, cela va déclencher une procédure pour déterminer les cas contacts. Un barnum de tests pourrait être installé dans l'établissement ou juste devant. Et une fois les cas contacts identifiés, ils seront tout de suite exclus de l'école, du collège et du lycée et ne pourront revenir qu'avec un test négatif au bout de sept jours. En maternelle, c'est différent. Si un enfant est positif, c'est toute la classe qui sera fermée, car les petits ne portent pas de base.