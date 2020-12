publié le 08/12/2020 à 13:50

D'après une étude internationale TIMMS, le niveau des Français a chuté en mathématiques et en sciences. Les élèves de 4e ont ainsi perdu l'équivalent d'une année scolaire en moins de 25 ans. Et même les bons élèves n'arriveraient plus à atteindre le niveau d'excellence. Une révolution dans l’enseignement s'impose-t-elle ?

"Une révolution s'est déjà imposée puisque ces résultats ne font malheureusement que confirmer d'autres enquêtes qui vont dans ce sens, et c'est pour cela qu'en 2018, Jean-Michel Blanquer a lancé le plan de Cédric Villani et de Charles Torossian pour redresser la barre en mathématiques", explique Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire. D’après lui, relever le niveaux des élèves passe tout d'abord par la formation continue des enseignants.

"Si on regarde cette étude, tous les pays qui ont massivement mis en place de la formation sur les pratiques pédagogiques sont ceux qui progressent et obtiennent des résultats, et c’est dans ce sens que nous travaillons". Un projet débuté il y a deux ans, rappelle-t-il, pour toutes les classes. "J’ose pouvoir dire que dans la prochaine enquête, on constatera les effets rétroactifs sur les élèves, dit-il, je n’ai aucun doute là-dessus".

Réinvestir la formation des professeurs

Plusieurs éléments de la formation des professeurs ont d’ores et déjà été modifiés : "une formation massive" a été déployée "dans toutes les circonscriptions de France, avec un référent de mathématiques qui anime les formations".

Édouard Geffray explique qu'"un système de constellation" permet désormais aux enseignants de "travailler entre eux". "Une formation entre professionnels où l'on va beaucoup plus se familiariser avec des pratiques pédagogiques différentes", détaille-t-il.

Enfin, troisième point : "On a totalement réoutillé les programmes" en anticipant les contenus à chaque niveau pour un enfant en mathématiques. "On sait maintenant quelles connaissances doit avoir un enfant à tel niveau de compétences", ajoute-t-il.

Objectif : "redonner le goût des mathématiques"

Et le problème de recrutement des professeurs ? "Aujourd’hui, on compte 4.000 étudiants en Master 2 de mathématiques et nous, on recrute entre 1.500 et 1.600 professeurs de mathématiques chaque année : ce qu’il nous faut, c'est dilater le vivier et redonner le goût des mathématiques post bac", poursuit le directeur général de l'enseignement scolaire.

Il note par ailleurs que les élèves ont le choix de prendre la spécialité mathématiques au lycée, connue pour "être particulièrement difficile" : "elle est la garantie du maintien d’un niveau d'exigence pour le post bac".

Aux parents inquiets, Édouard Geffray tient à rassurer et rappeler que la France "a pris le taureau par les cornes". Il conseille également de familiariser les enfants dès le plus jeune âge aux mathématiques, comme compter les couverts à table avec les plus petits.