publié le 05/12/2020 à 12:24

C'est une épreuve inédite de la nouvelle version du baccalauréat. Les élèves de Terminale préparent le Grand Oral qu'ils vont passer au mois de juin. Une nouveauté coefficient 10 dans la note finale de la voie générale et coefficient 14 dans la voie technologique.

Les lycéens commencent à se préparer avec une certaine appréhension de l'inconnu. Dans un lycée de Courbevoie (Hauts-de-Seine), une masterclass, animée par un inspecteur de l'Éducation Nationale, est proposée aux élèves avec une séance de questions/réponses en direct sur Internet, retransmise dans leur classe.

Simultanément, plusieurs milliers d'élèves de l'académie de Versailles peuvent suivre la discussion qui répond aux contours de cette nouvelle épreuve. Pourtant, les élèves de Courbevoie se montrent inquiets à l'approche de l'examen : "On avance dans l'inconnu, on est des cobayes et avec la Covid, ça ne nous a pas arrangé. Ce qui est frustrant, c'est que les générations d'après vont être préparées depuis le CP alors que nous on a qu'un an et c'est ça qui est stressant".

Leur professeur de spécialité maths, Nicolas Rambaud, référent oral de l'Académie a essayé de rassurer ses élèves : "On ne va pas avoir envers vous les mêmes exigences qu'avec les élèves de Terminale dans le futur qui seront mieux préparés. Il y aura de la bienveillance à votre égard".

Une épreuve basée sur les spécialités choisies

La première partie du Grand Oral, qui dure 5 minutes, se déroule debout et sans notes face au jury. Ensuite, pour les deux temps suivants, il y en a un de dix minutes, qui consiste en un échange entre le jury et l'élève puis un autre de 5 minutes, qui concerne le projet d'orientation. Pour ces deux temps, les élèves ont le choix de rester debout ou assis.

La partie d'échange avec le jury comptera le plus, ce que Majda a bien compris : "C'est pas comme si c'était un exposé et qu'on devait réciter ce qu'on a appris, maintenant, il faut savoir interagir avec l'enseignant". Le jury aura la possibilité de choisir entre l'un des deux sujets préparé durant l'année par le candidat.

En Terminale, les élèves ont choisi deux spécialités qui servent de base à l'oral. Le Grand Oral ne consiste pas juste à réciter une partie du cours mais doit être une réflexion personnelle de l'élève autour d'une problématique de son choix, qui concerne ses spécialités. Par exemple, un des élèves a choisi la problématique : "Le hasard existe-t-il ?" en utilisant les mathématiques et la physique.

Néanmoins, les élèves n'auront pas de cours spécifiques pour préparer le Grand Oral mais les professeurs vont l'intégrer dans leurs spécialités pour préparer les élèves. De leur côté, les enseignants peuvent suivre une formation mise en place par l'Éducation Nationale pour la préparation et l'évaluation du Grand Oral.