Les infos de 7h30 - Coronavirus : masques jetables et en tissus : quelle différence de prix ?

publié le 05/05/2020 à 08:29

Les masques seront obligatoires dans tous les transports en commun à partir du 11 mai. Ils sont dès maintenant vendus en supermarchés, sous conditions et au compte-gouttes. Il y a les masques chirurgicaux, ceux en tissu, pas facile de s’y retrouver. Pour le porte-monnaie des ménages, lequel est le plus avantageux ?

Si on prend un masque chirurgical à 75 centimes l’unité. La moyenne des prix pratiqués en grande distribution est de 60 centimes et le prix plafond de 85 centimes. Pour le masque en tissu lavable, on peut en trouver un à 3 euros, qui peut se laver 30 fois. Soit 10 centimes par utilisation. À l’unité, le masque alternatif est beaucoup moins cher.

Prenons maintenant une famille de deux enfants, dont les deux parents vont travailler tous les jours en métro, ils ont besoin de trois masques par jour pendant cinq jours. Plus un par personne le samedi et le dimanche pour la sortie quotidienne. Donc 136 masques par mois pour cette famille.

Budget total : 102 euros pour un masque jetable. 13,60 euros pour le masque en tissu. La différence est énorme.



